اليمن: نطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف جرائم الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى، أحمد عوض بن مبارك، مجددا دعم بلاده لكل الجهود الأممية من أجل عودة الاستقرار فى البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه المجتمع الدولى بالتدخل وعدم الصمت إزاء استمرار جرائم مليشيات الحوثى بحق الشعب اليمنى.





وقال وزير الخارجية -فى تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الإثنين- إنه بحث مع المبعوث الأممى لليمن هانس جروندبرج، الاستهدافات الأخيرة للمليشيات الحوثية للمدنيين فى تعز ومأرب، مضيفا أن المبعوث الأممى ناقش أيضا الوضع الاقتصادى الصعب للبلاد. وأضاف الوزير أن حجم تعديات مليشيات الحوثى على مدينة مأرب تسببت فى عملية نزوح داخلى كبيرة تعدت الـ 54 ألف نازح خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن تلك المليشيات ترسل يوميًا رسائل على الأرض تثبت رفضها لأى جهود سلمية.

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