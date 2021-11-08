بلينكن يؤكد ثبات الشراكة الأمريكية مع العراق والكاظمى

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين بلينكن ورئيس الوزراء العراقى والذى ندد فيه بالهجوم الإرهابى الذى استهدف مقر إقامة الكاظمى، معبرًا عن ارتياحه لعدم إصابته بأذى.

وأضاف برايس أن بلينكن شدد على أن هذا الهجوم يمثل اعتداء على سيادة الدولة العراقية واستقرارها، متعهدا بدعم القوات الأمنية العراقية فى التحقيق فى هذا الهجوم.