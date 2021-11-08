ألمانيا تسجل معدلا قياسيا لإصابات كورونا

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أن معدل إصابات كوفيد المسجّلة في أوساط كل 100ألف من سكانها في الأيام السبعة الأخيرة ارتفع إلى 201,1، وهو رقم قياسي منذ ظهر الوباء.
وسُجل آخر أعلى معدّل في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 وبلغ حينذاك 197,6.
ويأتي الإعلان في وقت استقرت نسبة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد في البلاد عند أقل من 70 في المئة.
ودعت السلطات الألمانية السكان في الأيام الأخيرة إلى تلقي التطعيم.
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