إيداع نقدي خلال 24 ساعة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

يستطيع الآن المواطن السعودي الحصول على تمويل نقدي كاش وفي غضون ساعات قليلة أيضاً يتم إيداع قيمة التمويل وذلك من خلال الحصول على تمويل شركة التيسير بالسعودية والذي يوفر للعميل مزايا تتوافق مع احتياجات العملاء ويتميز أيضاً عروض شركة التيسير بالسعودية بأنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

إيداع نقدي خلال 24 ساعة مع تمويل شركة التيسير بالسعودية

التمويل الشخصي من شركة التيسير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً يتميز بالعديد من المزايا الأخرى وهى

يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي من التيسير بالإيداع السريع خلال 24 ساعة.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يشترط لوجود ضامن من أجل طلب التمويل.

تمويل شركة التيسير يتميز بأنه لا يشترط أيضاً تحويل الراتب من أجل الحصول على التمويل.

100 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل المتاح كحد أقصى.

متاح أيضاً سداد مبلغ التمويل خلال فترة زمنية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

يتمتع أيضاً العميل المتقدم بطلب تمويل شركة التيسير بهامش ربح تنافسي.

يتمكن العميل من التسوية المبكرة لمبلغ التمويل.

خطوات طلب تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

قرض شركة التيسير للتمويل بالسعودية متاح بأسرع طريقة عن طريق الإنترنت فيستطيع العميل المتقدم طلب التمويل من خلال الخطوات التالية

يتم في البداية الدخول على الموقع الرسمي لشركة التيسير.

ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع.

بعد ذلك يتم طلب التمويل إلكترونياً.

شروط تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

أتاحت شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي السريع للعديد من العملاء وأيضاً بالقطاعات المختلفة ولكن هناك شروط بسيطة يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل وهي

لا يستطيع سوا المواطن السعودي طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير.

لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لطلب التمويل عمره لا يقل عن 21 عام.

مدة العمل يشترط أن تكون 6 أشهر كحد أدنى.

هاتف شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في التعامل مع شركة التيسير للتمويل التواصل مع الشركة من خلال الإتصال على الرقم المجاني وهو 8001160011 ومعرفة المزيد من التفاصيل حول المنتجات والخدمات التمويلية الميسرة التى تقدمها للعملاء بالمملكة العربية السعودية وأيضاً معرفة آخر العروض المقدمة من شركة التيسير.