السفير حسام زكى: اللقاءات مع القيادات السودانية إيجابية

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، اليوم الإثنين، أن لقاءات وفد الجامعة العربية مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، كانت إيجابية.





وقال زكى -فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"- إن وفد الجامعة العربية يشعر أن حل الأزمة وشيك فى السودان لاسيما أنه وجد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل. وأضاف أن الأمور فى السودان تحتاج حنكة فى المعالجة وإلى الصبر حتى يتوصل الأشقاء إلى التفاهمات المطلوبة، قائلًا إن الأمر ليس سهلًا ولكنه وشيك، مؤكدًا أن هناك مسئولية من كافة الأطراف فى السودان ورغبة حقيقية للعودة إلى المسار الانتقالى. كانت جامعة الدول العربية قد أعلنت أن السفير زكى عقد عددًا من اللقاءات خلال زيارته للسودان تناولت تطورات الأزمة الراهنة فى السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

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