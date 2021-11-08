فرنسا.. إصابة مهاجم الشرطة فى مدينة كان بعد إطلاق النار عليه

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن الشرطى المستهدف بهجوم مدينة كان الفرنسية لم يصب بأذى، مشيرة إلى أن الهجوم بالسلاح الأبيض وقع أمام مقر الشرطة المركزى بمدينة كان.





وأضافت، أنه تم إصابة مهاجم الشرطة فى مدينة كان بإصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليه. وتشكل قوات الأمن فى فرنسا بشكل منتظم هدفاً لتنظيمات جهادية من بينها تنظيم داعش، فى وقت شهدت فرنسا فى السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة أسفرت عن أكثر من 250 قتيلاً.

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