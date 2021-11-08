صحيفة إماراتية: محاولة اغتيال الكاظمى تستهدف استقرار العراق

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة " الخليج " الإماراتية، أن محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى صباح أمس، بواسطة طائرة مسيّرة، لا تستهدفه كشخص فقط، إنما تستهدف اغتيال العراق وإدخاله مجدداً فى حرب أهلية، موضحة أن الذى دبر وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابى لا يريد خيراً للعراق بالتأكيد، وهو متربص للانقضاض عليه، مستغلاً الأزمة السياسية فى أعقاب إجراء الانتخابات الأخيرة.





وذكرت "الخليج" - فى افتتاحيتها اليوم الإثنين، بعنوان "محاولة اغتيال العراق" - أن رد فعل الكاظمى على محاولة اغتياله، تجاوز شخصه، حيث أكد أن الصواريخ لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة فى ثبات وإصرار القوات الأمنية العراقية. وأعربت الصحيفة عن أملها فى أن تفتح هذه المحاولة الإرهابية أعين العراقيين وتبقيهم فى حالة يقظة، وحذر تجاه ما يهدد وطنهم من مخاطر، إذ يكفى ما أصاب العراق طوال سنوات النار والدم والدمار، وهو مازال يعانى نتائجها وآثارها.

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