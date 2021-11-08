«الصحة العالمية» تقدم شحنة جديدة من المساعدات طبية إلى كابول

جدة - نرمين السيد - ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن طائرة تحمل قرابة 7 أطنان مترية من الأدوية والمساعدات الطبية وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول، بهدف علاج 5000 طفل أفغانى يعانون من سوء التغذية الحاد وأمراض أخرى.





وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن هذه الشحنة هى الرابعة من المستلزمات الطبية التى ترسلها منظمة الصحة العالمية منذ 30 أغسطس الماضى إلى أفغانستان. وقال المدير الإقليمى للمنظمة لشرق المتوسط، أحمد المنظرى إن الاحتياجات الصحية فى أفغانستان أكبر من أى وقت مضى، مؤكدا أنهم يتحركون بشكل أسرع لمعالجة النقص فى الإمدادات الطبية للحفاظ على استمرار الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

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