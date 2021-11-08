الجيش الإسرائيلي يعلن عن اتفاق مع الجيش المصري على تعزيز تواجد الأخير...

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين، وناقشوا القضايا المشتركة التي تواجه الجيشين.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "عقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".

وأضاف: "لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي. ترأس وفد جيش الدفاع كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين".