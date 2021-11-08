بعد النتائج الهزيلة.. رونالدو يقود "ثورة" ضد سولشاير

تحدثت تقارير إعلامية بريطانية عن "ثورة" داخل مانشستر يونايتد ضد المدرب أولي غونار سولشاير، في أعقاب النتائج السيئة التي حققها "الشياطين الحمر" مؤخرا.
وأشارت تقارير إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "العقل المدبّر" لهذه "الثورة" ضد سولشاير، وخصوصا بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي، السبت، بهدفين دون مقابل.
ونتيجة للهزيمة أمام "السيتيزنز"، خسر "اليونايتد" 6 من آخر 12 مباريات، و9 نقاط أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز نادي تشلسي.
وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن مجموعة من كبار نجوم اليونايتد وعلى رأسهم رونالدو وبرونو فرنانديز، قد أعربوا عن تخوفهم من مواصلة النتائج السلبية لفريقهم، في حال مواصلة سولشاير مهمته بتدريب النادي.
واعتبرت "الديلي ميل" رونالدو وبرونو من أكثر نجوم "اليونايتد" تأثيرا على اللاعبين، مشيرة إلى أهمية موقفهما في حال تفكير إدارة النادي باستبدال سولشاير.
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