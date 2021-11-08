رفض دعوى حكومة ماليزيا لمصادرة سلع ثمينة من رئيس الوزراء الأسبق

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، لم تتمكن الحكومة الماليزية من إثبات أن السلع تم شراؤها بأموال الصندوق السيادى "إم.دى.بى 1"، وقال نائب المدعى العام هاريس أونج محمد جيفرى أونج، إن الحكومة ستستأنف الدعوى.

وقال القاضى محمد زينى مزلان فى الحكم: "من الواضح أن مسؤول التحقيق خلص إلى هذا الاستنتاج بناء على افتراضه. وهذا غير كاف لأنهم يحتاجون إلى إثبات صلة مباشرة بين الأموال التى حصل عليها بشكل غير قانونى والنقود المضبوطة وكذلك السلع".

وبحسب لوكالة، يأتى الحكم فى أعقاب محاولة الحكومة التى أخفقت فى إثبات 114 مليون رينجت (ما يعادل 27 مليون دولار) صادرتها من منزل مرتبط بنجيب، فى مايو الماضى، وهى جزء من أموال الصندوق المنهوبة.

وبحسب التقارير المحلية، كانت الأموال النقدية والسلع الكمالية المشار إليها ضمن 1.1 مليار رينجت تم ضبطها فى 2018، فى إطار تحقيقات حول الصندوق السيادى الماليزى. بينما قال نجيب إن هذه الأموال كانت للانتخابات.