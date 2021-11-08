وكانت الشرطة الأمريكية أخلت عدة مبان فى جامعة كورنيل فى إيثاكا بنيويورك، وجامعة براون فى بروفيدنس برود أيلاند، وجامعة كولومبيا بنيويورك، بعد تلقى تهديدات عبر الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.
وبعد ساعات، قالت الشرطة إن التهديدات ليست جدية. وقالت جامعة كورنيل التى تضم 21 ألف طالب، عبر "تويتر": "أتمت سلطات إنفاذ القانون البحث فى حرم إيثاكا، ولم يعثر على تهديدات ذات مصداقية. واستئناف جميع الأنشطة كالمعتاد آمن".
وبحسب الوكالة، لم يتضح ما إذا كانت التهديدات مرتبطة ببعضها البعض، حيث تلقت جامعة ييل فى نيو هافن بكونيتيكت، تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها كاذبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إخلاء ثلاث جامعات أمريكية بعد تحذيرات من قنابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.