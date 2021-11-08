إخلاء ثلاث جامعات أمريكية بعد تحذيرات من قنابل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، استئناف الأنشطة فى ثلاث جامعات بولايتى نيويورك ورود أيلاند الأمريكيتين، مؤكدين زوال الخطر بعد التهديدات بوجود قنابل التى تلقتها تلك الجامعات بشكل منفصل.





وكانت الشرطة الأمريكية أخلت عدة مبان فى جامعة كورنيل فى إيثاكا بنيويورك، وجامعة براون فى بروفيدنس برود أيلاند، وجامعة كولومبيا بنيويورك، بعد تلقى تهديدات عبر الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وبعد ساعات، قالت الشرطة إن التهديدات ليست جدية. وقالت جامعة كورنيل التى تضم 21 ألف طالب، عبر "تويتر": "أتمت سلطات إنفاذ القانون البحث فى حرم إيثاكا، ولم يعثر على تهديدات ذات مصداقية. واستئناف جميع الأنشطة كالمعتاد آمن".

وبحسب الوكالة، لم يتضح ما إذا كانت التهديدات مرتبطة ببعضها البعض، حيث تلقت جامعة ييل فى نيو هافن بكونيتيكت، تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها كاذبة.