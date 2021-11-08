ولاية ثالثة.. الحزب الشيوعى الحاكم يستعد لمنح رئيس الصين قرارا تاريخيا

وبحسب التقارير، فإن هذه هى المرة الثالثة التى يتبنى فيها الحزب الصينى الحاكم مثل هذا القرار، طيلة تاريخه على مدار 100 عام، حيث تبنى قرارين مماثلين فى 1945 و1981.
وقال الحزب الصينى الحاكم إن الهدف من القرار التاريخى هو تلخيص "الإنجازات العظيمة والتجارب التاريخية" للحزب، قبيل مؤتمر الحزب الشيوعى فى خريف 2022، حيث يهدف القرار إلى تعزيز موقف شى فى السلطة.
وبذلك، يكون شى أول رئيس يحصل على ولاية ثالثة بعد ماو تسى تونج، مؤسس الصين الشيوعية وزعيم عصر الثورة.
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