رغم تغير المناخ.. أستراليا تعلن مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت أستراليا، اليوم الإثنين، أنها ستواصل بيع الفحم على مدى عقود، بعدما رفضت اتفاقاً للتخلى تدريجيًا عن الوقود الأحفورى الملوث للحد من التغير المناخى، وهو اتفاق تعهدت به 40 دولة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" فى جلاسكو.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، دافع وزير الموارد الأسترالى، كيث بيت، عن القرار الأسترالى، وقال لقناة "ايه بى سى": "قلنا إننا لن نغلق مناجمنا للفحم ولا محطاتنا"، مؤكدًا أن لبلاده أفضل نوعية فحم فى العالم.

وتوقع الوزير الأسترالى ارتفاع الطلب على الفحم حتى 2030، قائلاً: "لهذا سنستمر فى وجودنا فى الأسواق لعقود مقبلة. وإذا كان هناك من يشترى، فنحن نبيع"، وأضاف: "إذا لم نكسب هذه السوق، فإن دولة أخرى ستفعل".

وتابع بيت: "أفضل كثيرًا أن يكون الفحم منتجًا أستراليًا ذا جودة عالية يؤمّن وظائف لأستراليين ويبنى الاقتصاد الأسترالى، بدل فحم من إندونيسيا، أو روسيا أو غيرها"، موضحًا أن نحو 300 ألف وظيفة فى أستراليا على قطاع الفحم.

فيما يقول المجلس الأسترالى للمعادن، إن هناك 50 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بالفحم، و120 ألفًا بشكل غير مباشر.

يذكر أن أستراليا، إحدى أكبر الدول المنتجة للفحم والغاز الطبيعى فى العالم، شهدت ظواهر طبيعية شديدة مثل الجفاف، وحرائق الغابات، والفيضانات خلال السنوات الأخيرة، فاقمها التغيّر المناخى.

وأكدت الحكومة الأسترالية برئاسة سكوت موريسون، فى الشهر الماضى، سعيها للحياد الكربونى فى 2050، إلا أن هذه الخطة تعرضت لانتقادات بسبب نقص التفاصيل، ولأنها تركز على ابتكارات تكنولوجية لا تزال غير معروفة.