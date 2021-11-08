بعد احتجاجات دموية.. باكستان ترفع الحظر عن جماعة دينية متطرفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، مساء أمس الأحد، رفع الحظر عن حركة "لبيك باكستان" الدينية المتطرفة، والتى كانت وراء احتجاجات دموية تطالب بطرد السفير الفرنسى، رفضًا لنشر الرسوم المسيئة للنبى محمد فى مجلة فرنسية فى العام الماضى.





وبحسب التقارير، جاء قرار رفع الحظر عن الحزب اليمينى المتطرف، والمتمسك بالإبقاء على قوانين التجديف المثيرة للجدل فى باكستان، بعد أيام من اتفاق بين الحكومة وقادة الحركة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أنه سيتم السماح للحزب بالمشاركة فى السياسة من أجل ما أسموه "المصلحة الوطنية الأكبر". فيما أشار مسؤولون باكستانيون إلى أن الحزب تخلى عن خطته لتنظيم مسيرة من معقله فى لاهور إلى العاصمة إسلام آباد، متعهدًا بعدم تنظيم احتجاجات عنيفة فى المستقبل بموجب الاتفاق.

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