أوكرانيا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، داعية القوى السياسية العراقية إلى "ضبط النفس ومواصلة الحوار وضمان تحقيق إرادة الشعب العراقى التى انعكست فى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة".





أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، داعية القوى السياسية العراقية إلى "ضبط النفس ومواصلة الحوار وضمان تحقيق إرادة الشعب العراقى التى انعكست فى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين: "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية والعنف لن تعيق تطلعات الشعب العراقى ولن تعرقل جهود حكومتهم لبناء دولة ذات سيادة وديمقراطية ومزدهرة". وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قد تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق طائرة مسيرة مسلحة هاجمت منزله فجر أمس الأحد، ولكنه أكد بعد محاولة الاغتيال بقليل، أنه بخير ودعا إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق.

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