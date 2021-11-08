محكمة حوثية "صورية" تقضي بسجن الفنانة انتصار الحمادي

أقرت محكمة حوثية غير شرعية في صنعاء سجن الناشطة في مجال الخياطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات، فيما اعتبرت محاكمة صورية في تهم ملفقة.

وحسب مصادر حقوقية تحدثت إلى "دوت الخليج"، فقد أقرت محكمة غرب الأمانة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية -الذراع الإيرانية في اليمن- بسجن اثنتين من رفيقات انتصار الحمادي خمس سنوات وسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة.

وفي 25 أكتوبر الماضي حجزت المحكمة قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة يوم الأحد 7 نوفمبر.

وجاء قرار المحكمة الحوثية عقب محاكمة صورية مثيرة للجدل، وبعد أكثر من 9 أشهر على اختطاف الحمادي ورفيقاتها والتي تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير الماضي.

وواجهت الحمادي سلسلة تهم أخلاقية وجهتها لها المليشيات الحوثية، وافتقدت المتهمة لمحاكمة علنية عادلة، بحسب مراقبين، ووصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش، في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم الحمادي انتصار بشكل جائر، وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، مشددة على أنّ القضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.