روسيا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا - فى بيان صدر عن الوزارة وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الإثنين، إن موسكو تدعو السياسيين العراقيين لممارسة ضبط النفس، وتؤكد استعدادها لتعزيز التعاون العملى مع الشركاء العراقيين فى مكافحة الإرهاب.
وأعربت عن أملها فى أن يتوصل العراق قريبا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم الأحزاب السياسية والجماعات العرقية الرئيسية.
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