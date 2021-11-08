بدء أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز الأمان النووى

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "البناء على الدروس المستفادة لزيادة تعزيز الأمان النووى" والذى تستمر أعماله 4 أيام فى مقر الوكالة فى فيينا.





وذكر بيان للوكالة الدولية أن المؤتمر يستعرض كيفية تعزيز الأمان والسلامة النووية بالاستناد إلى تقييم عشر سنوات عقب وقوع حادث محطة فوكوشيما-دايتشى اليابانية.

وأضاف البيان أن المؤتمر يركز على إعادة النظر فى الدروس المستفادة والخبرات المشتركة والنتائج والإنجازات من الإجراءات التى اتخذتها المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية فى أعقاب الحادث وتحديد سبل تعزيز السلامة النووية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن موضوعات رئيسة وهى ضمان التوليد الآمن للطاقة النووية، والتأهب لحالات الطوارئ، والاستجابة والسلامة من الإشعاع، والتعافى بعد وقوع الحوادث، والتعاون الدولى، والقيادة والإدارة من أجل السلامة، والتواصل وبناء الثقة والصكوك القانونية الدولية للسلامة، إضافة إلى مواجهة التحديات الجديدة والأمان لتطوير الطاقة النووية.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر يستهدف جمهورًا رفيع المستوى من المنظمين والمشغلين للمنشآت النووية والدبلوماسيين وممثلى الحكومات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الدعم الفنى والصناعة.

ويختتم المؤتمر يوم الجمعة المقبل بمؤتمر صحفى لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى.