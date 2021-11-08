البرتغال تسلم دفعة جديدة من لقاح أسترازنيكا لموزمبيق

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية البرتغالية، اليوم الإثنين، وفقا لبيان، حسبما أوردت صحيفة "ذا برتغال نيوز" إنه بتسليم هذه الدفعة الرابعة، تكون البرتغال قد سلمت ما مجموعه 547 ألف جرعة لقاح لموزمبيق، مشيرة إلى أن اللقاحات تم تسليمها مع الأدوات اللازمة لتقديمها، مما يساهم فى الجهود التى تبذلها موزمبيق لتعزيز الاستجابة لكوفيد-19 من خلال التطعيم واسع النطاق للسكان.

وكانت البرتغال قد سلمت الأسبوع الماضى دفعة ثالثة من لقاح أسترازنيكا تضم 200 ألف جرعة.

وتقول الوزارة إن هذا الإجراء ينبع من الالتزام السياسى بإتاحة ما لا يقل عن 5% من اللقاحات ضد كوفيد-19 التى حصلت عليها البرتغال للبلدان الإفريقية الناطقة بالبرتغالية وإلى تيمور الشرقية الواقعة فى جنوب شرق آسيا.