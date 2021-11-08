رئيس كولومبيا يصل إسرائيل لافتتاح مكتب تجارى فى القدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، قالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس الكولومبى سيفتتح المكتب التجارى الكولومبى لدى إسرائيل فى القدس غدًا الثلاثاء. وفر تغريدة عبر "تويتر"، قال دوكى: "أحد أهم أسباب زيارتنا لإسرائيل، أن لدينا الفرصة للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أعلى مستوياتها، وتعزيز مجالات التعاون فى الأمن السيبرانى، والأعمال التجارية الزراعية، والتكنولوجيا".

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