الخطوط الجوية الكينية تستدعى موظفيها المقالين

جدة - نرمين السيد - استدعت شركة الخطوط الجوية الكينية "كينيا أيروايز" بعض موظفيها السابقين الذين كانت قد استغنت عنهم فى إطار إعادة الهيكلة العام الماضى على خلفية الأضرار التى لحقت بها جراء جائحة كوفيد-19.





وتأتى إعادة التوظيف التى بدأتها الشركة فى أعقاب الطلب المتزايد على السفر الجوى وتزايد المنافسة بين شركات الطيران، وخاصة فى الوجهات المحلية، بحسب موقع "ذا نيشن كينيا" الإخبارى الكينى. وخفضت شركة الخطوط الجوية الكينية قوتها العاملة العام الماضى لتنجو من اضطرابات كوفيد-19، كما لجأت إلى تجميد التوظيف والإجازات غير المدفوعة لتثبيت تكاليف التشغيل. وقال مسؤول فى كينيا أيروايز إن الطلب تزايد فى الأيام الأخيرة وقد أضافت الشركة بعض التعديلات لاستيعاب عدد متزايد من الركاب، وبالتالى هناك حاجة إلى زيادة القوى العاملة.

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