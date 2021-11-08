الصحة التونسية: تطعيم 29 ألفا و135 شخصا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة التونسية فى بيان لها اليوم الإثنين، أن 4 ملايين و644 ألفا و77 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و610 آلاف و235 جرعة بينها 11 ألفا و970 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و795 ألفا و830 شخصا حتى الآن.