بـ 75% من الأصوات.. انتخاب دانيال أورتيجا رئيساً لـ نيكاراجو

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيكاراجوا، اليوم الإثنين، انتخاب الرئيس دانيال أورتيجا، لولاية خامسة مدتها 5 أعوام، وذلك للمرة الرابعة تواليًا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت نيكاراجوا، اليوم الإثنين، انتخاب الرئيس دانيال أورتيجا، لولاية خامسة مدتها 5 أعوام، وذلك للمرة الرابعة تواليًا. ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال المجلس الأعلى للانتخابات فى نيكاراجو، إن انتخاب أورتيجا جاء بنسبة 74.99% من الأصوات، فى انتخابات عامة أجريت أمس الأحد.





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