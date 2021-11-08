مؤسسات فلسطينية تكتشف برنامج تجسس إسرائيلى على هواتف الموظفين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد كشفت مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينية، التى وضعها الاحتلال الإسرائيلى على قائمة الإرهاب، أن الهواتف الذكية لعدد من موظفيها وناشطين وموظفين فى السلطة الفلسطينية، تعرضت للاختراق والتجسس من برنامج بيجاسوس الإسرائيلى.

وبحسب التقارير الفلسطينية، فإن الواقعة تمثل أول فضيحة تجسس من نوعها بالضفة الغربية.

كما كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن اختراق هواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين باستخدام برنامج "بيجاسوس" الذى أنتجته شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة فى برمجيات التجسس.

وأشار التقرير إلى أن نصف أولئك النشطاء يعملون فى مؤسسات صنفها جيش الاحتلال مؤخرًا كمنظمات "إرهابية"، وتعمل فى خدمة الجبهة الشعبية، لافتا إلى أن 4 من هواتف هؤلاء النشطاء كانت تحمل شرائح اتصال إسرائيلية.