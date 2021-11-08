الأمين المساعد للجامعة العربية يبدأ زيارة للبنان

جدة - نرمين السيد - بدأ السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يلتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية فى محاولة للبحث عن مخرج للأزمات التى تشهدها البلاد، وخصوصا الأزمة الأخيرة التى تسببت فى تصعيد دبلوماسى بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى.





والتقى السفير حسام زكى فى جولته الرئيس اللبنانى ميشال عون لبحث التطورات الأخيرة الداخلية والخارجية وسبل الخروج من الوضع الراهن، الذى يعيشه لبنان فى ظل الأزمات المتلاحقة التى تواجه بالبلاد.

ويواجه لبنان العديد من الأزمات الداخلية، حيث لم ينعقد مجلس الوزراء منذ الثانى عشر من شهر أكتوبر الماضى، بسبب خلافات بين القوى السياسية حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، إذ يصر فريق سياسى على عدم مشاركة وزراءه فى الحكومة لحين إقصاء قاضى التحقيق فى انفجار الميناء طارق البيطار، معتربين أن قراراته مسيسة وتخالف القانون والدستور، فيما يصر رئيس الحكومة على عدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل القضاء.

يأتى ذلك فى وقت يترقب فيه المجتمع الدولى خطوات إصلاحية جذرية تقرها الحكومة تمهيدا لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولى للتوصل إلى اتفاق يفتح الباب لحزم من المساعدات والتمويل المبنى على الثقة فى الاقتصاد والخطوات التى تتخذها الحكومة للخروج بالبلاد من سلسلة من الأزمات المتفاقمة المترتبة على الأزمة الاقتصادية التى صنفها البنك الدولى ضمن أسوأ ثلاث أزمات فى التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى.

ودوليا، يواجه لبنان أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، حيث قررت السعودية أواخر الشهر الماضى سحب سفيرها من لبنان والطلب من سفير لبنان بها مغادرة أرضيها ومنع جميع الواردات من لبنان، وتضامنت معها البحرين والكويت والإمارات، وذلك احتجاجا على تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى فى تصريحات مصورة اعتبرتها المملكة العربية السعودية مسيئة، كما أن التصريحات جاءت تتويجا لسلسلة من المواقف التى تعتبرها السعودية عدائية، وعبرت عن استيائها منها وأبرزها عدم ضبط المعابر بما سمح بمحاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى المملكة السعودية عبر الصادرات الزراعية وغيرها من لبنان.

ويترقب اللبنانيون والمجتمع الدولى انتخابات نيابية هى الأولى بعد حراك 17 أكتوبر 2019 وانفجار ميناء بيروت البحرى، والمقررة فى 27 مارس المقبل وسط مخاوف من أى تعطيل قد يطرأ عليها فى ظل الأزمات المتفاقمة فى البلاد، وذلك رغم تأكيد الحكومة على إجراءها فى موعدها باعتبارها أولية مطلقة وهدفا أساسيا من أهداف الحكومة التى تشكلت فى العاشر من شهر سبتمبر الماضى برئاسة نجيب ميقاتى.