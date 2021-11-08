نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أسماء قطع الأراضي 2021 بغداد واسط ديالي الأنبار.. كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كشوف أسماء قطع الأراضي 2021 ، حيث ما زلنا نتابع معكم ما تم نشره من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية، فيما يخص أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 بغداد, ذي قار, البصرة, وصل, ديالي, نينوي, صلاح الدين, كركوك, أسماء قطع الأراضي 2021 بابل, النجف, أسماء المشمولين بقطع الأراضي واسط, كربلاء, ميسان, الأنبار، وباقي المحافظات العراقية. وذلك من خلال إرفاق روابط كشوف pdf تحتوي على جميع أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية 2021.

أسماء قطع الأراضي 2021

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 ، قالت وزيرة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة المهندسة نازنين محمد وسو، أن وزارة الإمار والإسكان سوف تعمل على نشر دميع أسماء قطع الأراضي 2021 في بغداد وذي قار وبابل ونينوي وكربلاء وديالي وجميع المحافظات العراقية تدريجياً، وذلك من خلال جدولة زمنية، وتم إيضاح هذه الجدولة الزمنية لإعلان ونشر أسماء المشمولين بقطع الأراضي ٢٠٢١ بالعراق على النحو الموضح أدناه.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 رابط

من خلال الدخول عبر رابط كشوف أسماء الأراضي 2021 الوجبة الأولى ، يُمكنكم الإطلاع على كافة الكشوف التي تخص الوجبة الأولى أسماء المشمولين ، أما بخصوص الأسماء التي تخص الوجبة الثانية الجديدة ، فمن خلال الدخول عبر رابط الوجبة الثانية ، يُمكنكم معرفة أسماء قطع الأراضي 2021 الوجبة الثانية.

وفي ذات الإطار نشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة برئاسة المهندسة نازنين محمد وسو تنبيها هاماً على جميع من جاءت أسمائهم ضمن المشمولين بقطع الأراضي السكنية المجانية، ضرورة النظر في الرسالة المرسلة عبر أرقام هواتفهم والتي سيتم تبليغهم من خلالها بتفاصيل موعد المقابلة عن طريق موقع داري باستخدام الرقم التعريفي عبر ( الرابط التالي )، وذلك من أجل استكمال باقي الإجراءات التي تخص تسليم قطع الأراضي.

وجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أوضح خلال تصريحات رسمية عبر صفحته الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيما يخص هذا الشأن، حيث أكد سيادته أنه وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري ‪Dari.iq‬)”، مؤكدا على أن “المنصة شفافة، وإجراءات المفاضلة فيها عادلة، إذ تعتمد على معايير منصفة.