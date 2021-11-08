بيعة الملك سلمان 2021 الذكرى السابعة و إنجازات تتواصل ومكانه تتعالى

بيعة الملك سلمان الذكرى السابعة، تتوافق الذكرى السابعة من بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين على تسلم مقاليد الحكم للملكه العربية السعودية، وكانت قد تم مبايعة الملك سلمان ملكا على المملكة يوم الثالث من ربيع الآخر لعام 1436 هـ الموافق الثاني من شهر يناير 2015 ميلاديا، وذكرى بيعة الملك سلمان تحظى بمشاعر كبيره لدى المواطنين السعوديين حيث يتم الاحتفال بهده البيعة لتقديرهم للملك سلمان، وتشهد المملكة الإنجازات الكبيرة والاصطلاحات الاقتصادية على المستوى الدولي أيضا والتي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وقد أطلقت المملكة على الصعيد الدولي خلال الأيام الماضية عدد من المبادرات كان من أبرزها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من اجل التصدي للتغير المناخي وتنسيق الجهود لحماية البيئة، كل هذه الإنجازات جعلت بيعة الملك سلمان من الذكريات الجميلة لدى السعوديين.

بيعة الملك سلمان الذكرى السابعة

تم على الصعيد المحلى في المملكة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات والذي يهدف إلى ضخ الاستثمارات بنجو 12 تريليون ريال سعودي في الاقتصاد السعودي، وأيضا تم إطلاق استراتيجيه وخطط من اجل تطوير مناطق عديده باستثمارات كبيره تصل بالمليارات، وهذا ما تسعى اليه حكومة المملكة العربية السعودية من اجل تحقيق التنميه الاقتصادية التي تشمل جميع المناطق داخل الأراضي السعودية، وتأتي بيعة الملك سلمان 2021 الذكرى السابعة من اجل الاحتفال بكل هذه الإنجازات التي يلمسها المواطن السعودي، بيعة الملك سلمان من اهم الاحتفالات التي تتم كل عام في المملكة.

إنجازات تتواصل في عهد الملك سلمان

في ظل حكم الملك سلمان تتواصل الإنجازات الوطنية وخصوصا في ايطار النهضة الكبيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وكانت هناك رؤية قد تم أصدارها في المملكة وهى الرؤية المستقبلية لعام 2030 والتي بثها الملك سلمان بن عبد العزيز، تأتي بيعة الملك سلمان والذكرى السابعة لتولى الحكم بوقت يقود المملكة على تحقيق العديد من المزايا والانجازات عن طريق رؤية 2030، وتم أطلاق هذه الرؤية في عهد الملك سلمان وتستهدف التقدم في المجال الاقتصادي ويشمل جميع المجالات داخل المملكة، وهناك أفكار كثيره كانت في الأساس هو التنوع في دخول مصادر جديده للدخل المادي بالمملكة، كل هذه الإنجازات تجعل المواطنين السعوديين يحتفلون بالذكرى السابعة من بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.