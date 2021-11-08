الاعتداء على سائق توصيل بادوات حادة في مرج الحمام

دوت الخليج :- اعتدى مجهولين على سائق توصيل طلبات بادوات حادة فجر السبت في منطقة مرج الحمام . و اقدم المجهولين على الاعتداء على الشاب بقطع يده بادوات حادة مما تسبب له بقطع في الاوتار . و تم اسعاف الشاب الى مستشفى البشير وحالته العامة متوسطة .

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