الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، استقالته إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه في المنصب، في ديسمبر 2020، بقرار أميري، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.
وفي ديسمبر 2020، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا.
وبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في تلك الانتخابات بالكويت أكثر من 567 ألف شخص.
وجرت الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.
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