أمين «التعاون الخليجى» يبحث مع وزير المالية العمانى تعزيز النمو الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، مع وزير المالية العمانى سلطان بن سالم الحبسى، سبل تحقيق معدلات نمو الاقتصاد فى الخليج للإسهام فى تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص فى مسيرة التنمية.





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