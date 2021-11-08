«الصحة العالمية»: اعتماد 8 لقاحات لفيروس كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور قمرول حسن رئيس وحدة التمنيع والأمراض بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط إن "الصحة العالمية وضعت خارطة طريق للفئات المعرضين للخطر للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم الأولى فى الحصول على اللقاح".





وأوضح حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عبر تقتنية الفيديو كونفرانس - أنه فى البلدان التى وصل فيها التمنيع إلى 70%، هناك دول أخرى نسبة التلقيح فيها بلغت 10% فقط، وتعانى بعض البلدان من عدم وجود لقاحات، ولابد من تحقيق العدل فى اللقاحات.. مشيرا إلى أن المنظمة اعتمدت 8 لقاحات لفيروس كورونا حتى الآن بناء على الفعالية والأمان.

وأضاف "الجرعات المعززة ننصح بها كبار السن وبعض الفئات الضعيفة، وليس لجميع السكان.. وعلى مستوى العالم لا تتوافر لدينا الجرعات الكاملة لنصل إلى هدف الـ70%، حيث قد يحصل البعض على الجرعتين والشخص الآخر لا يستطيع أن يحصل على جرعة واحدة، وبالتالى فإن تناول جرعة معززة يحرم الآخرين من تلقى اللقاح، لذلك فإن الجرعة المعززة لم توضع ضمن توصيات المنظمة، ويمكن إعطاؤها لأصحاب المناعة الضعيفة فقط".

وقالت الدكتورة سمر الفقى المسئولة التقنية للمبادرات المجتمعية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط إنه "للمجتمع من دور كبير فى عدم نشر الشائعات".

وأشار الدكتور عبدالناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية "لدينا 8 لقاحات أثبتت فعاليتها، وترصد الصحة العالمية تأثير هذه اللقاحات على المرض والتحورات، مثل دلتا وبيتا"، مؤكدا ضرورة أخذ اللقاحات، موضحا أن الدول التى تلقت اللقاحات كانت نسب الإصابة والوفيات بها قليلة.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط إلى أن هناك انخفاضا فى عدد الحالات بنسب 13.6% فى إقليم شرق المتوسط خلال الأسابيع الماضية، موضحا أنه يجب ان نتحكم فى المستوى الوبائى للدول بالإقليم والاستمرار فى خفض الإصابات والوفيات.

وقالت الدكتورة داليا سمهورى مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط "إننا نهدف إلى تحقيق تلقيح 70% من السكان العام المقبل، واللقاحات متوافرة فى بلدان شرق المتوسط، ولابد من الترغيب فى تلقى لقاح كورونا وعدم الترهيب".