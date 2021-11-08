قائد قوات أورومو يعلن زحف قواته لإسقاط حكومة أديس أبابا

وحسبما نقل راديو فرنسا الدولى "RFI"، توقع جال مارو، أن تنتهى الحرب قريبًا جدًا، حيث تستعد قواته للهجوم الأخير على العاصمة أديس أبابا، محذرًا أبى أحمد من انشقاق القوات الموالية له.
وقال قائد قوات أورومو: "نحن نستعد للضغط من أجل إطلاق آخر وهجوم آخر، والحكومة تحاول فقط كسب الوقت"، متهمًا حكومة أبى أحمد بأنها تحاول إثارة حرب أهلية فى إثيوبيا، "لذا فهم يطالبون الأمة بالانخراط فى القتال".
وشدد القائد الإثيوبى على أنه لن يتراجع شبرًا واحدًا حتى السيطرة على العاصمة التى باتت على بعد 40 كيلومترا "25 ميلاً" فقط من قواته،
وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن مبعوثين أجانب يحاولون حاليًا التوسط فى تسوية الصراع الذى أودى بحياة الآلاف وأوقع فظائع ومجاعة للمدنيين الأبرياء.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى تحالف بين قوات الأورومو وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى القتال ضد حكومة أبى أحمد، معلنين أنه عدوهما المشترك، بسبب المظالم التاريخية التى وقعت على العرقيتين الإثيوبيتين.
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