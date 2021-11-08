ألمانيا: إلغاء الوضع الوبائى خطأ فادح

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الاقتصاد الألمانى، بيتر ألتماير، من إلغاء إجراءات الوضع الوبائى فى ألمانيا من جانب الأحزاب الثلاثة التى تتفاوض على تشكيل الحكومة المرتقبة، معتبرًا أن مثل ذلك القرار سيكون خطأً فادحًا.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، كتب ألتماير، المنتمى للحزب المسيحى الديمقراطى الألمانى، أن "ائتلاف ما يسمى بإشارة المرور يستحق فرصة عادلة، خاصة لمزيد من حماية المناخ والنمو"، مضيفًا أنه "مع ذلك، فإن إلغاء حالة الوباء سيكون خطأً وإشارة خاطئة تمامًا". ومن المقرر أن ينتهى تشريع الوضع الوبائى، الذى يعطى الحكومة الاتحادية صلاحيات أكبر لمواجهة جائحة كورونا فى ألمانيا، بحلول يوم 25 نوفمبر الجارى، فيما تعتزم الكتل البرلمانية للأحزاب المتفاوضة على تشكيل الحكومة المرتقبة، إقرار قواعد جديدة لمكافحة الوباء.

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