“scrvices.etec.gov.sa” رابط نتائج قياس 1443 // أختبار القدرات العامة الفترة الأولى QIYAS

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أعلن المركز الوطني للقياس عبر حسابه الرسمي على تويتر منذ قليل، تفعيل رابط نتائج قياس 1443 للطلاب حتى يتمكنوا من الدخول على الموقع والاطلاع على نتائج أختبار القدرات العامة، الخاص بالفترة الأولى 1443 الاختبار الورقي، ومنذ أن تم الإعلان عن توافر النتائج وتزايدت معدلات البحث من قبل الآف الطلبة، الذين أدوا الاختبارات لمعرفة النتيجة والاطمئنان على نتائجهم، لأهمية النتائج في التقديم للجامعات الحكومية السعودية بناءً على نتائج تلك الاختبارات، وأعلن المركز عن أن الاستعلام إلكتروني فقط عبر رابط المركز، الذي سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني فتابعونا.رابط نتائج قياس 1443 أختبار القدرات العامة
- الدخول على الموقع الإلكتروني services.etec.gov.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية لدخول الموقع اسم المستخدم وكلمة المرور,
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1443.
- تسجيل رقم الهوية الشخصية والبيانات المطلوبة من الطالب.
- الضغط على زر استعلام لتظهر لك تفاصيل النتيجة للفترة الأولى.
في ظل سعي وزارة التعليم لتحديد قدرات الطلاب وتوجيههم إلي الكليات التي تتناسب مع قدراتهم، فقد قررت عن طريق المركز الوطني للقياس إجراء الاختبارات العامة سواء الورقية أو الإلكترونية، من أجل قياس قدرات الطلاب وتقيمهم قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية، من أجل الوقوف على مستوى الطالب وتحديد المجال الذي يتوافق مع قدراته، وهو أسلوب حديث تتبعه معظم الدول المتقدمة علمياً.رابط الاستعلام عن نتائج قياس
في ظل تقديم كافة الخدمات إلكترونياً والتحول الرقمي، الذي تتبعه المملكة في كافة القطاعات وخاصة في مجال التعليم، فقد وفرت وزارة التعليم رابط مركز قياس الوطني للاستعلام عن النتائج إلكترونياً، دون الحاجة إلي الذهاب لمقر المدرسة أو المؤسسة التعليمية، التي يتبع لها الطالب من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب.المركز الوطني للقياس
المركز الوطني للقياس هو مركز حكومي، يقوم بإجراء الاختبارات لقياس مدى تحصيل الطلاب للمقررات العلمية التي يدرسونها، يشرف على المركز خبراء من وزارة التعليم السعودية، تم تأسيس المركز عام 2000 ميلادي، يضم المركز العديد من الإدارات الفنية الفنية واللغوية والمهنية، وتم إطلاق المركز في ظل السعي لتطبيق رؤية المملكة الاستراتيجية، لتطوير التعليم رؤية 2030 التي تهدف للتقدم في جميع القطاعات.
الوسوم
أعلن المركز الوطني للقياس عبر حسابه الرسمي على تويتر منذ قليل، تفعيل رابط نتائج قياس 1443 للطلاب حتى يتمكنوا من الدخول على الموقع والاطلاع على نتائج أختبار القدرات العامة، الخاص بالفترة الأولى 1443 الاختبار الورقي، ومنذ أن تم الإعلان عن توافر النتائج وتزايدت معدلات البحث من قبل الآف الطلبة، الذين أدوا الاختبارات لمعرفة النتيجة والاطمئنان على نتائجهم، لأهمية النتائج في التقديم للجامعات الحكومية السعودية بناءً على نتائج تلك الاختبارات، وأعلن المركز عن أن الاستعلام إلكتروني فقط عبر رابط المركز، الذي سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني فتابعونا.رابط نتائج قياس 1443 أختبار القدرات العامة
- الدخول على الموقع الإلكتروني services.etec.gov.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية لدخول الموقع اسم المستخدم وكلمة المرور,
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1443.
- تسجيل رقم الهوية الشخصية والبيانات المطلوبة من الطالب.
- الضغط على زر استعلام لتظهر لك تفاصيل النتيجة للفترة الأولى.
في ظل سعي وزارة التعليم لتحديد قدرات الطلاب وتوجيههم إلي الكليات التي تتناسب مع قدراتهم، فقد قررت عن طريق المركز الوطني للقياس إجراء الاختبارات العامة سواء الورقية أو الإلكترونية، من أجل قياس قدرات الطلاب وتقيمهم قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية، من أجل الوقوف على مستوى الطالب وتحديد المجال الذي يتوافق مع قدراته، وهو أسلوب حديث تتبعه معظم الدول المتقدمة علمياً.رابط الاستعلام عن نتائج قياس
في ظل تقديم كافة الخدمات إلكترونياً والتحول الرقمي، الذي تتبعه المملكة في كافة القطاعات وخاصة في مجال التعليم، فقد وفرت وزارة التعليم رابط مركز قياس الوطني للاستعلام عن النتائج إلكترونياً، دون الحاجة إلي الذهاب لمقر المدرسة أو المؤسسة التعليمية، التي يتبع لها الطالب من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب.المركز الوطني للقياس
المركز الوطني للقياس هو مركز حكومي، يقوم بإجراء الاختبارات لقياس مدى تحصيل الطلاب للمقررات العلمية التي يدرسونها، يشرف على المركز خبراء من وزارة التعليم السعودية، تم تأسيس المركز عام 2000 ميلادي، يضم المركز العديد من الإدارات الفنية الفنية واللغوية والمهنية، وتم إطلاق المركز في ظل السعي لتطبيق رؤية المملكة الاستراتيجية، لتطوير التعليم رؤية 2030 التي تهدف للتقدم في جميع القطاعات.
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