أخبار اليمن : الأمين العام يعزي الشيخ عادل كعيبه بوفاة نجله

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الأمين العام يعزي الشيخ عادل كعيبه بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عادل احمد عبدالله كعيبه، عضواللجنة الدائمة الرئيسية، مديرعام المالية بمحافظة عمران، وكافة آل كعيبة بمديرية المدان، وذلك بوفاة نجله عبدالعزيز عادل احمد كعيبه، احد القيادات المؤتمرية الشبابية بالمديرية. الأمين العام يعزي الشيخ عادل كعيبه بوفاة نجلهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عادل احمد عبدالله كعيبه، عضواللجنة الدائمة الرئيسية، مديرعام المالية بمحافظة عمران، وكافة آل كعيبة بمديرية المدان، وذلك بوفاة نجله عبدالعزيز عادل احمد كعيبه، احد القيادات المؤتمرية الشبابية بالمديرية. وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب. سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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