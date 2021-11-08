التحالف: تدمير زورق حوثى مفخخ قبالة الحديدة قبل تنفيذ هجوم وشيك

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الإثنين، تدمير زورق مفخخ قبالة الحديدة جهزته ميليشيا الحوثى لتنفيذ هجوم وشيك، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت قيادة التحالف العربى أعلنت فى 24 أكتوبر الماضى، تدمير 4 زوارق حوثية مفخخة أيضًا، بمعسكر الدفاع الساحلى بالجبانة شمال مدينة الحديدة. وأكد التحالف استمرار جهوده العسكرية فى حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير نحو 91 زورقًا مفخخًا ومُسيرًا عن بعد، الأمر الذى شكل تهديدًا مباشرًا على الأمن البحرى بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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