مخاوف أمنية.. طالبان تمنع حملة تطعيم ضد شلل الأطفال فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - انطلقت حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى أفغانستان، اليوم الإثنين، إلا أن الحملة لم تغطى سوى 15 إقليمًا من أصل 35، بعدما كان مقررًا لها أن تنطلق فى عموم البلاد بسبب مخاوف طالبان الأمنية فى هذه الأقاليم.





واعتبرت حكومة طالبان فى أفغانستان، أن الأقاليم الـ19 المتبقية غير آمنة لأفراد حملة التطعيم للذهاب إلى المنازل مثلما وفق المخطط. وقال منسق شؤون شلل الأطفال فى وزارة الصحة الأفغانية، نايك والى شاه مؤمن، إن التطعيم سيبدأ فى تلك الأقاليم فى المساجد بدلاً من المنازل، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل. فيما أشار مسؤول آخر بوزارة الصحة إلى مخاوف أمنية لدى طالبان بشأن تلك الأقاليم، خاصةً فى الشرق، بسبب الهجمات المميتة التى تعرض لها أفراد حملات التطعيم من قبل. فيما بدأت حملة التطعيم بقيادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فى المنازل مثلما هو مخطط فى 15 إقليمًا، حيث أعلنت المنظمتان فى الشهر الماضى، أنهما حصلتا على موافقة طالبان لاستئناف حملة التطعيم المنزلية ضد شلل الأطفال فى مختلف أنحاء البلاد خلال نوفمبر الجارى، بعد توقفها لـ 3 أعوام.

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