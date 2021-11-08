جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة الإماراتية أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها 21 مليونا و373 ألفا و477 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الإماراتية: تقديم 21 ألفا و711 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.