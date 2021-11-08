مسؤول عراقى: لا يوجد أى تحرك لبقايا داعش ونينوى الأفضل أمنيًا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الجبورى إن "الوضع الأمنى فى عموم محافظة نينوى جيد وبفضل سواعد قواتنا الأمنية وتعاون الأهالى ما زالت المحافظة من أفضل محافظات العراق امنيًا".

وأضاف أن "القوات الأمنية لديها عمليات استباقية كثيرة ومنها ما يقوم بها الجيش والعمليات الخاصة والحشد الشعبى فى جبال مخمور وفى الصحراء الممتدة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار والحدود السورية".

وتابع المسؤول العراقى، أن "هناك عمليات يقوم بها جهاز الأمن الوطنى واستخبارات الداخلية والعمليات فى غرب نينوى"، موضحًا أن "العمليات تسفر وبشكل مستمر عن القبض على الخلايا النائمة".

وأشاد محافظ نينوى بأن "هناك انسجامًا كبيرًا بين الحكومة المحلية والقوات الأمنية والأهالى، انعكس إيجابًا على المشهد الأمنى فى المحافظة"، مؤكدًا على أنه "لا وجود لأى تحركات تذكر لعصابات داعش الإرهابية".