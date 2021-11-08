الكاظمى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء وولى العهد فى مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذى استنكر الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له الكاظمى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى تلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء وولى العهد فى مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة". وأضاف أن آل خليفة استنكر الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له الكاظمى، مؤكدًا "وقوف البحرين مع أمن العراق واستقراره". وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمى، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة، فجر أمس الأحد.

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