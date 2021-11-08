استعلام دعم مقطوعة الضمان | التسجيل في المساعدة المقطوعة للمستفيدين الجدد

التسجيل في المساعدة المقطوعة للمستفيدين الجدد هي احدي الموضوعات التي يتم البحث عليها من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية, حيث تعتبر المساعدة المقطوعة احدي المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة داخل المملكة لمساعدة المواطنين الأقل دخلاً وأقل قدرة علي مواجهة الأعباء الاقتصادية اليومية, حيث يتم منح المساعدة المقطوعة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لشروط محددة قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحديدها مسبقاً, ومن هنا سوف نقوم بتوضيح شروط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي, ورابط الاستعلام عن مبالغ المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة عام 1442

مؤسسة الضمان الاجتماعي قد قامت بتحديد مجموعة من الأساسيات والشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة وهي:

أقل عمر للشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة هو 35 عاماً. لا يستطيع الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة أن بحوزته سجل تجاري. إذا كان الشخص المتقدم متزوج فيكون أقصي دخل له لابد أن لا يزيد عن 8670 ريال. في حالة الشخص المتقدم الغير المتزوج فيجب ألا يتعدى راتبه عن اكثر من 3000 ريال. يسمح بتقديم الأرامل والمطلقات للحصول على المساعدة المقطوعة فلهم حق الأولوية في التسجيل. يستطيع أيضاً كبار السن الغير قادرين مادياً الحصول علي المساعدة المقطوعة.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة عبر موقع الوزارة الرسمي

إذا رغبت في الحصول علي المساعدة المقطوعة والتسجيل فيها, فلابد أن تقوم بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأن تقوم باتباع الخطوات التالية من اجل التسجيل والاستفادة من الدعم المادي المقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول علي الموقع. بعد ذلك يتم الضغط على التسجيل في المساعدة المقطوعة. ثم تقوم بعد ذلك بملء كافة البيانات الإلكترونية المطلوبة. الضغط على أيقونة تسجيل مستفيد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المساعدة المقطوعة

يوجد عدد من الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوافر مع الشخص الذي يتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة كمستفيد جديد, وهذه المستندات هي.

لابد من توافر الهوية الشخصية.

يجب إحضار ما يثبت العنوان الوطني للمتقدم ( عقد تمليك – عقد إيجار – فاتورة كهرباء ).

إحضار شهادة أو وثيقة تبين الدخل الإجمالي الشهري للمتقدم.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب اتباع الخطوات الصحيحة لكي تستطيع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الخاصة بك, والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم الآن:

يتم الدخول إلي موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم الضغط علي جملة الاستعلام عن المقطوعة. ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الطلب الخاص بك. بعد الانتهاء يتم الضغط علي كلمة عرض ليتم عرض كافة البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة الخاصة بك.

طرق التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي

عندما تريد أن تقوم بالتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من اجل الاستعلام عن شئ ما أو تقديم شكاوى أو الاستفسار عن موعد نزول المساعدة المقطوعة, فيمكنك أن تقوم بالتواصل مع وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية علي الرقم 19911 وهو الرقم الموحد لتلقي الاتصالات.

خطوات صرف المساعدة المقطوعة السنوية

قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة بصرف المساعدات المقطوعة بتحديد عدد من الخطوات التي يتم صرف فيها المساعدة.

من المفترض أن يتم صرف المساعدة المقطوعة في أول كل شهر هجيري.

يتم تحديد مبلغ المساعدة المقطوعة بناءً علي أعداد أفراد الأسرة ومتوسط دخلهم.

من لهم الأولية للحصول علي دعم المساعدة المقطوعة هم الأرامل والمطلقات وكبار السن ومن ليس لهم عائل أو من ليس له القدرة علي العمل.

الفئات المستهدفة من مؤسسة الضمان

تستهدف مؤسسة الضمان الاجتماعي فئة محددة من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية, حيث ان هؤلاء الأشخاص تكون لهم الأولوية في الحصول علي الدعم المادي المقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي, حيث هذه الفئات هي.