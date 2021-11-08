دوت الخليج :- تناقل اردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير الرمثا وهي تهتف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال احتفالها بالفوز بالدوري للعام 2021 . شاهد :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمهور الرمثا يهتف لصدام حسين خلال احتفالات الفوز بالدوري .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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