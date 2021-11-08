ميقاتى: حريصون على عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية والخليج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، اليوم الإثنين، حرص لبنان على "عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج"، مؤكدًا أنه "سيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة، بروح الأخوة والتعاون".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، قال ميقاتى، لدى استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى، إن "الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسى فى هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت".

كما جدد رئيس الوزراء اللبنانى "التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولى والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية".

ومن جانبه، قال زكى: "استمعت من الرئيس نجيب ميقاتى إلى موقف مهم وبغاية الإيجابية عن العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية التى ليس فقط يحرص عليها، إنما عكس لى مدى الحرص الموجود على صعيد البلد حول إقامة علاقات إيجابية وصحية مع المحيط العربى، وتحديدًا مع السعودية".

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن زيارته "إلى لبنان هى فى حد ذاتها مبادرة لوضع الأزمة بين لبنان والخليج على الطريق الصحيحة".