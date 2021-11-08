وحسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، قال ميقاتى، لدى استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى، إن "الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسى فى هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت".
كما جدد رئيس الوزراء اللبنانى "التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولى والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية".
ومن جانبه، قال زكى: "استمعت من الرئيس نجيب ميقاتى إلى موقف مهم وبغاية الإيجابية عن العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية التى ليس فقط يحرص عليها، إنما عكس لى مدى الحرص الموجود على صعيد البلد حول إقامة علاقات إيجابية وصحية مع المحيط العربى، وتحديدًا مع السعودية".
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن زيارته "إلى لبنان هى فى حد ذاتها مبادرة لوضع الأزمة بين لبنان والخليج على الطريق الصحيحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: حريصون على عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية والخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.