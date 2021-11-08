مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة اغتيال الكاظمى ويؤكد تضامنه مع العراق

جدة - نرمين السيد - استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العملية الإرهابية الدنيئة التى حاولت من خلالها قوى الشر والإجرام اغتيال مصطفى الكاظمى رئيس مجلس الوزراء العراقى.





وأعربت الأمانة العامة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، عن ارتياحها لسلامة رئيس مجلس الوزراء العراقى، كما أدانت بكل حزم العملية الإرهابية، معلنةً تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب العراق العزيز فى مواجهة التطرف والإرهاب.

كما أكدت ثقتها بأن العمل الإرهابى لن يزيد الشعب العراقى إلا تضامنًا وتلاحمًا مع حكومته وأجهزة أمنه فى مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار.