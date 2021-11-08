رابط نتائج قياس القدرات العامة qiyas 1443 برقم الهوية لاستعلام درجات اختبار قدرات ورقي

ننشر رابط نتائج قياس القدرات العامة qiyas للاستعلام عن نتائج القدرات العامة عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب حساب مركز قياس تويتر عن إطلاق نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الأولى الورقي للعام الجاري 1443هـ، حيث يتم الإطلاع على نتائج القياس من خلال الدخول إلى ملف المستفيد أو المستفيدة واختيار النتائج، ثم تحديد نوع الاختبار والنقر على أيقونة “بحث”، وسوف تظهر الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة 1443، فمن يرغب في الحصول على درجات قياس من حسابه الشخصي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق الرسمي المرفق بالمقال.

رابط نتائج قياس القدرات العامة qiyas

يعد اختبار القدرات العامة هو اختبار تم تخصيصه فقط لخريجي مرحلة الثانوية العامة ممن يرغبون في مواصلة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي أو الجامعي، حيث يتم من خلال اختبار القدرات العامة قياس عدداً من القدرات المرتبطة بعملية التعلم مثل القدرة التحليلية والاستدلالية للطالب أو الطالبة، حيث يتم التركيز من خلاله على معرفة القابلية للتعلم.

ولا ينظر الاختبار إلى البراعة الخاصة في موضوع معين أو محدد، وإنما يقيس قابلية التعلم فقط، وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن هذا النوع من الاختبارات يقدم باللغة العربية، ويجب العلم أن الوزن أو الدرجة الحاصل عليها المختبر يرجع تقديره للجامعات، حيث من المحتمل أن يختلف من جامعة لأخرى.

ويتراوح الوزن المعطى في الغالب ما بين 30% و 40%، والباقي لنسبة الثانوية العامة واختبار التحصيل الدراسي في حال كان مشروطاً، وقد تم الإعلان اليوم الاثنين بتاريخ 8 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 3 ربيع الثاني 1443هـ عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1443، فمن يرغب في استعلام النتائج يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نتائج قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

نتائج اختبار القدرات العامة 1443

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى من خلال اتباع رابط قياس النتائج الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة بيانات المستفيد أو المستفيدة الشخصية والتي تتمثل في رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم النقر على مربع التحقق، ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ومن ثم يقوم المختبر بالنقر على النتائج، واختيار نوع الاختبار من القائمة المنسدلة “القدرات العامة”، وسيتم عرض نتائج اختبار القدرات العامة الورقي بنات أكتوبر 2021م، حيث يظهر تاريخ الاختبار والدرجة الكلية للاختبار، ولمعرفة تفاصيل أكثر يتم النقر على زر “التفاصيل”، ومن يرغب في الإطلاع على الدرجات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج قياس القدرات العامة qiyas الرسمي المرفق.

ويجب العلم أنه بعد أن يتم الانتهاء من الاختبار، يتم تصحيح الإجابات بواسطة المصحح الآلي، ثم يتم تحليل البيانات ومراجعة المعلومات الخاصة بالمختبرين، وليس باختبار القدرات العامة نجاحاً أو رسوباً، ولكن يتم الحصول على درجة أقصاها مائة درجة لها وزنها المعين عند الجهة التي سيتم التقديم عليها.

رقم قياس المجاني الموحد 1443

يمكن التواصل مع مركز قياس الوطني من خلال الاتصال على رقم قياس الموحد (920033555) أو من خلال تعبئة نموذج التواصل المتوفر عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك من خلال النقر على علامة “الجوال” أعلى الصفحة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة (الاسم – البريد الإلكتروني – نوع الطلب – الموضوع – الرسالة)، ثم النقر على “إرسال”.

وفي حال الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية وقد نسيت كلمة المرور الخاصة بحسابك، فقم بالنقر على “هل نسيت كلمة المرور”، وسيتم طلب تعبئة رقم السجل المدني ثم متابعة، ثم المرور بثلاث خطوات أخرى وهم (آلية استرجاع كلمة المرور – استرجاع كلمة المرور – اكتمال العملية).

وسيتم الحصول على كلمة المرور الجديدة لكي تتمكن من تسجيل دخول موقع قياس للإطلاع على درجات اختبار قياس القدرات العامة، كما يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال اتباع رابط نتائج قياس القدرات العامة qiyas الرسمي المباشر المرفق.