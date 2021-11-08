دوت الخليج :- اعلنت السفارة الاميركية في الأردن استمرار التسجيل لبرنامج تأشيرة القرعة للأردنيين لسنة 2023 ونشرت السفارة رابط التقديم للدخول إلى القرعة وقالت عبر فيديو مصور انه لم يتبقى سوى 48 ساعة فقط للتقديم وخلال مقطع الفيديو قدمت السفارة العديد من النصائح لمن يريد التقديم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية تعلن عن استمرار التسجيل لبرنامج تأشيرة القرعة للأردنيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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