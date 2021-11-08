أخبار اليمن : شهداء وجرحى في صعدة و50 غارة على عبدية مأرب

دوت الخليج -

شهداء وجرحى في صعدة و50 غارة على عبدية مأرب

استشهد وأصيب 5 مواطنين، اليوم، بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة، فيما شن الطيران أكثر من 50 غارة هستيرية على عبدية مأرب. شهداء وجرحى في صعدة و50 غارة على عبدية مأرباستشهد وأصيب 5 مواطنين، اليوم، بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة، فيما شن الطيران أكثر من 50 غارة هستيرية على عبدية مأرب. وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي فتح نيرانه باتجاه المدنيين في مناطق متفرّقة بمديرية منبّه بصعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين. وأكد المصدر أن طيران العدوان استهدف خلال الساعات الماضية بأكثر من 50 غارة مديرية العبدية بمأرب، خلفت أضراراً كبيرة بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين.



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