حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 250 مليونًا فى جميع أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - تجاوزت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) عالميًا، الحد البالغ 250 مليونًا، اليوم الاثنين، فى إشارة إلى أن الإصابات لا تزال فى ارتفاع فى جميع أنحاء العالم حتى مع بدء عدد من الدول فى تقليص القيود.





وبينما لا تزال الحالات تتزايد على مستوى العالم، فقد تباطأ معدل الإبلاغ عنها، كما انخفض متوسط عدد الحالات اليومية بنسبة 36 فى المائة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 50 مليون شخص مصابين بالفيروس كل 90 يومًا، والذى يرجع إلى حد كبير إلى متحور "دلتا" شديد العدوى. ولا تزال حالات الإصابة بكوفيد-19 فى ارتفاع فى 55 دولة من أصل 240 دولة.

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