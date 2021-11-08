الداخلية الفرنسية: إصابة مهاجم الشرطى فى مدينة كان بجروح خطيرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، إن الشخص الذى هاجم شرطيا صباح اليوم الإثنين أمام مركز شرطة مدينة "كان" فى جنوب شرق البلاد، يعانى من جروح خطيرة بعد تمكن رجل شرطة آخر من إصابته بطلق نارى وهو بين الحياة والموت.





وأضح "دارمانان" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- أن المشتبه به أصيب بجروح خطيرة على يد أحد ضباط الشرطة الذى استخدم سلاح خدمته.. ويبلغ من العمر 30 عاما ويحمل تصريح إقامة فى إيطاليا. وأضافت القناة أن الشرطة القضائية فى "نيس" هى المسئولة عن التحققيات. وكان مصدر شرطى فرنسى لم يفصح عن هويته قد ذكر فى وقت سابق أن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة وطعن شرطيا بسكين وأنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطى ثان، لكن شرطيا ثالثا كان فى السيارة أيضا أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

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